Стало известно о желании «Лукойла» продать иностранный бизнес за раз

Российская нефтяная компания «Лукойл», которая в конце октября была включена в санкционный SDN-List США, ищет единственного покупателя на свои иностранные активы, чтобы закрыть сделку за один раз, а не распродавать бизнес по частям. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Интерес к объектам проявляют такие энергетические компании, как ExxonMobil, Chevron, Abu Dhabi National Oil, а также американский инвестфонд Carlyle. Однако большей частью они интересуются только отдельными сегментами бизнеса, что создает проблему в переговорах.

По оценке издания, разница в подходах и поджимающие сроки — санкции вступают в силу 13 декабря — могут привести к продаже активов в два этапа. Сначала один покупатель, возможно, финансовая компания, получает все, а потом он уже распродает собственность по частям.

Еще одной ключевой деталью будущей сделки остается известное рынку желание администрации США видеть в числе покупателей американские компании, что снижает круг возможных будущих собственников.

До этого «Лукойл» согласовал продажу всего бизнеса международному энергетическому трейдеру Gunvor, но США в категорической форме отказались одобрить сделку. Американский Минфин назвал компанию «кремлевской марионеткой» и пообещал, что та «никогда не получит лицензию на извлечение прибыли».

«Лукойл» участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, республике Конго. Также «Лукойл» владеет нефтеперерабатывающими заводами в Европе и сетью АЗС в 19 странах. Совокупная стоимость активов оценивается в 14 миллиардов долларов. Причиной санкций в отношении компании называется несговорчивость Москвы в отношении переговоров по прекращению боевых действий на Украине.