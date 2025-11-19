Маск получит в год больше денег, чем все учителя начальных классов в США

Предприниматель Илон Маск, получив премию в $1 трлн от акционеров Tesla, в ближайшие 10 лет будет ежегодно зарабатывать больше, чем все учителя начальных школ в США. Такие подсчеты опубликованы в газете The Independent.

Как отмечается в публикации, $1 трлн, которые Маск получит в ближайшие десять лет, эквивалентны среднему доходу в размере $100 млрд за год. Такая сумма, по подсчетам издания, превышает общий доход всех учителей начальных школ в США, которые по статистике за 2024 год получили в сумме $97 млрд.

7 ноября акционеры Tesla проголосовали за выплату генеральному директору компании Илону Маску компенсационного пакета на сумму около $1 трлн. Запись трансляции была опубликована на странице компании в соцсети X.

За выплату данного пакета проголосовали 75% держателей акций.

28 октября сообщалось, что председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм призвала поддержать выплату Илону Маску, предупредив, что в противном случае он может покинуть компанию.