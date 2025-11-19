Эксперт высказался о ситуации с техобслуживанием иностранных самолетов

Вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что российские компании способны полностью обеспечивать техобслуживание самолетов, произведённых за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России 24».

Савельев подчеркнул, что в России достаточно сертифицированных предприятий. В качестве примера он привел «Аэрофлот техникс» и «S7 инжиниринг».

«У нас полностью компании в состоянии проводить чекапы самолетов, что, собственно, мы успешно и делаем. И у нас в этом плане нет никаких проблем», - заявил вице-премьер.

Савельев добавил, что российские авиакомпании обеспечены и комплектующими материалами, и запчастями.

Евросоюз с 27 февраля 2022 года ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие западные страны. РФ вела аналогичный запрет для авиаперевозчиков западных стран. Также санкции против России распространились на самолеты российских компаний.

Страны ввели ограничения в отношении страхования/перестрахования, лизинга, эксплуатации и технического обслуживания на рейсах в/из РФ, запретив продажи, передачу, поставки или экспорт самолетов и любых компонентов в Россию.