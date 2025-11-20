Госдума приняла закон о налоговом вычете для "Газпрома"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении нормы о налоговом вычете к НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) для "Газпрома" за счет изъятия части допдоходов независимых производителей в связи с повышением индексации оптовых цен на газ для промышленности. Нормы были оформлены как поправки ко второму чтению налогового законопроекта из бюджетного пакета в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Согласно тексту поправок, вычет составит 2,44 млрд руб. в месяц в ноябре 2026 года - июле 2027 года, 3,5 млрд руб. в месяц с августа 2027 года до конца июля 2028 года и с августа 2028 года - 5,5 млрд руб. в месяц. Эта льгота может сохранится как минимум до 2034 года, сообщал ранее статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.