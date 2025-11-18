Индийский НПЗ нашел замену российской нефти

Индийская энергетическая компания Reliance заключила соглашение с кувейтской государственной нефтяной корпорацией KPC о приобретении одного миллиона баррелей сырой нефти. Об этом сообщает Thomson Reuters со ссылкой на торговые источники.

Со слов четырех источников в нефтяной отрасли, индийская компания Reliance приобрела 1 миллион баррелей тяжелой нефти у Kuwait Petroleum Corp по итогам проведенного тендера.

На минувшей неделе Kuwait Petroleum Corporation (KPC) объявила тендер на продажу сырой нефти, которую нефтеперерабатывающий завод Al-Zour не сможет переработать из-за внепланового ремонта после пожара. По данным источников, Reliance заказала 500 000 баррелей нефти Kuwait Heavy Crude с датой погрузки 6–7 декабря, а также аналогичный объем нефти Eocene, который будет загружен 8–9 декабря.

Пока не разглашены цены на покупку. В прошлом месяце Reliance остановила закупки российской нефти после того, как США ввели санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл». По данным Reuters, индийская нефтеперерабатывающая компания приобрела не менее 12 миллионов баррелей спотовой нефти на Ближнем Востоке и в США.