Альфа-банк приобрел лизинговую компанию «Европлан»

Инвестиционный холдинг SFI («ЭсЭфАй») продал 87,5% акций лизинговой компании «Европлан» Альфа-банку, свидетельствуют данные раскрытия на портале корпоративной информации. Ровно через четыре минуты в редакционном материале газеты «Коммерсантъ» вышла готовая новость о сделке, где были запрошены комментарии всех сторон, а также источники, близкие к сторонам сделки.

© SFI

Из материалов компании следует, что холдинг и Альфа-банк заключили договор купли-продажи на 105 млн акций «Европлана». Среди отлагательных условий: получение покупателем одобрения сделки со стороны ФАС, получение одобрение сделки со стороны органов управления Альфа-банка, одобрение акционерами «Европлана» выплаты дивидендов в 6,96 млрд рублей, которое не было отменено до даты завершения сделки. Срок исполнения обязательств по сделке наступает через полгода после даты даты договора, либо ее придется согласовать сторонам сделки отдельно.

Собеседники газеты указали, что банк намерен консолидировать 100% акций лизинговой компании за 65 млрд рублей, что «станет крупнейшей сделкой на лизинговом рынке». Завершение сделки, по их словам, запланировано после закрытия реестра акционеров «Европлана» для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года и получения согласия ФАС, после этого банк намерен выставить оферту миноритариям. Таким образом, «Европлан» перестанет быть публичной компанией.

В конце марта 2024 года «Европлан» провела IPO, для которого вся компания была оценена в 105 млрд рублей. Инвесторам были предложены акции на сумму 13,1 млрд рублей. По итогам размещения доля акций «Европлана» в свободном обращении (free-float) составила 12,5% от акционерного капитала компании.