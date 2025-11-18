У ямальского завода НОВАТЭК возникли проблемы

Танкеры «Ямал СПГ», принадлежащие НОВАТЭК, продолжают ходить в порт Сабетта, вместо того, чтобы начать перевалку грузов на острове Кильдине (Мурманская область).

Об этом свидетельствуют данные Kpler.По оценкам специалистов, подобные проблемы с логистикой у завода наблюдаются впервые за последние годы.

«Завод до сих пор не произвел ни одной перевалки „борт-в-борт“ в Кильдине, хотя из-за запрета на такие операции в Европе уже должен был к ним приступить. Вместо этого танкеры Arc4 продолжают ходить в Сабетту, где расположен „Ямал СПГ“, под проводкой ледоколов», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные Kpler.

По оценкам специалистов, такое происходит впервые за много лет.

По мнению аналитиков, отсутствие перевалки «борт-в-борт» не окажет кардинального влияния на отгрузку СПГ с завода этой зимой. Однако ситуация может измениться в декабре: тогда заход в замерзшие воды порта Сабетта для танкеров Arc4 станет невозможен даже при использовании ледоколов. Компании придется искать новые пути для обеспечения бесперебойной отгрузки СПГ — например, рассмотреть варианты изменения маршрутов или использования других типов судов.

Стало известно о новых проблемах газового проекта России

По мнению аналитиков, сложившаяся ситуация может свидетельствовать о проблемах с логистическими операциями. С марта 2025 года в Европе введен запрет на перевалку, в связи с чем предполагалось, что компания «Ямал СПГ» начнет проводить перегрузку в российских водах раньше обычного — в октябре или в первых числах ноября. Однако перевалка была задержана, и ее причины остаются неясными, поскольку временный перевалочный комплекс в Кильдине не подпадает под санкции США и Европейского союза.