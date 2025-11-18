Экспобанк пытается оспорить санкции ЕС в европейском суде

Экспобанк в октябре подал иск к совету Евросоюза 2 октября, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы журнала ЕС. В ноябре тот опубликовал подробности.

Банк аргументировал свое несогласие тем, что:

Совет Евросоюза не представил доказательств своим утверждениям, а ссылка на санкции со стороны Минфина США (банк находится под санкциями США с 2023 года — FM) недостаточна для доказательств. «Критерии, применяемые для обоснования ограничительных мер в отношении некоторых российских финансовых организаций», не применимы к банковским операциям Экспобанка, говорится в материалах.

Банк не был уведомлен индивидуально о введении санкций, а совет не раскрыл конкретных причин введения санкций.

Совет ЕС нарушил базовые права кредитной организации: на эффективную судебную защиту и на свободу предпринимательской деятельности и права собственности.

Кроме того, был нарушен принцип соразмерности ограничительных мер.

В июле Евросоюз ввел санкции сразу против 22 банков из России. В документе было указано, что один из регламентов — 2025/1495 — усиливает ранее действовавшие ограничения для банков ( например, Т-банк находится под санкциями ЕС с 25 февраля 2023 года — FM ) и вводит полный запрет на любые транзакции с этими кредитными организациями. Ранее европейским компаниям было запрещено предоставлять этим банкам доступ к специализированным финансовым мессенджинговым системам (например, аналогам SWIFT). В июле этот запрет расширен: запрещено вести с такими банками любую деятельность — от расчётов и кредитования до оказания любых услуг.

Юрисдикция суда ЕС в области «общей внешней политики и политики безопасности» сильно ограничена, подчеркнул старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. Сама инстанция при этом склонна доверять экспертизе Совета ЕС и не так часто пересматривает его его решения напомнил он.

Санкции ЕС, которые оспаривает Экспобанк, не подразумевают блокировку активов, но требуют от европейских властей более объемного административного досье, в котором указываются мотивы введения ограничений, констатировал партнер юрфирмы BGP Litigation Сергей Гландин. Однако он указывает, что заявители часто получают отказ при попытках оспорить их в суде.