«Почта России» возобновила доставку посылок в США

АО «Почта России» возобновило прием отправлений в США в категориях «подарок», «документы», «коммерческий образец». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского почтового оператора.

В компании уточнили, что в США можно отправлять подарки и образцы стоимостью до $100 и документы без товарных вложений.

При оформлении отправления важно указать верную категорию — если она не будет соответствовать вложению, то посылку не доставят.

В пресс-службе посоветовали отправить подарки близким и знакомым до 8 декабря с тем, чтобы отправления дошли до получателей своевременно — до новогодних праздников.

«Почта России», отметили в компании, «продолжает прорабатывать возможность возобновления почтового обмена с США коммерческими отправлениями».

Напомним, что доставка в Соединенные Штаты из России была приостановлена с 26 августа 2025 года в связи с отменой беспошлинного режима. Отправку посылок в США тогда приостановили и почтовые операторы Европы.