Венгерские энергетические компании могут быть заинтересованы в покупке нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) российской нефтяной компании «Лукойл» в Болгарии. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

На прошлой неделе министерство финансов США выдало лицензию, которая разрешает до 13 декабря осуществлять транзакции, связанные с продажей зарубежного бизнеса «Лукойла».

«Очевидно, что венгерские экономические субъекты в энергетическом секторе могут быть заинтересованы в таких переговорах или участвовать в них», — сказал министр, подчеркивая, что правительство республики поддержит такое решение, поскольку усиление энергетики входит в ее национальные экономические интересы.

Сийярто также отметил, что власти не станут скрывать информацию, если начнутся переговоры о покупке дочерних предприятий «Лукойла» на территории Болгарии.

14 ноября в «Лукойле» сообщили, что компания ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями. Там подчеркнули, что приоритетом является обеспечение непрерывности деятельности предприятий при смене собственника. Конкретные детали сделок и имена потенциальных покупателей не раскрываются.