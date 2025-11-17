В России оценили перспективу закрытия офлайн-магазинов

Обычные офлайн-магазины не исчезнут полностью из-за онлайн-торговли, хотя их число и продолжит сокращаться, считает председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Многие потребители продолжают придерживаться привычных форматов покупок, поэтому вероятнее, что пункты выдачи заказов оснастят витринами с товарами, заявил он Общественной Службе Новостей.

В целом в последние 12-13 лет рынок одежды и фэшн давно находится в сложных условиях, в том числе из-за активного развития маркетплейсов, согласился эксперт.

«Надо признать, что у нас основная продукция в категории легкой промышленности, в частности, в категории фэшн — это импорт. Он составляет порядка 90 %. Соответственно, затраты при реализации такой продукции через маркетплейсы ниже, чем через офлайн-торговлю. Поэтому именно этот сегмент достаточно серьезно пострадал от развития онлайн-торговли и маркетплейсов», — пояснил специалист.

При этом он не согласился с прогнозами о том, что постепенно офлайн-магазины полностью уйдут в прошлое. По мнению Карпова, этому помешает тот факт, что многие потребители не готовы отказываться от личных походов по магазинам, предпочитают выбирать товары через «физическое восприятие». Это, по мнению эксперта, в конечном итоге приведет к тому, что ПВЗ, откуда россияне забирают свои заказы, со временем оснастят витринами с товарами, то есть снабдят интернет-торговлю физическими продажами.

Напомним, традиционная офлайн-розница в России за последние два года недополучила около 20% потенциальных оборотов из-за роста доли покупок на маркетплейсах. Как уточняется в исследовании Центра финансовой аналитики Сбербанка, за год количество действующих торговых точек в непродовольственной рознице сократилось на 4 %, а численность персонала в наиболее пострадавших сегментах снизилась в среднем на 10%.

В то же время доля маркетплейсов в продажах непродовольственных товаров за последние два года выросла с 18 до 32 %. Наиболее высокое проникновение зафиксировано в категориях одежды (около 50%), бытовой техники (44%) и товаров для дома (42%).