Крупные проекты с «Лукойлом» в Казахстане исключили из санкций США

Крупнейшие нефтегазовые проекты Казахстана, такие как Карачаганак и Тенгизшевройл, с участием российской компании «Лукойл» получили исключение из санкций, заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

Крупные казахстанские проекты, в которых участвует компания «Лукойл», получили исключение из-под санкций США, передает ТАСС.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил журналистам, что теперь их работе ничего не угрожает, и подчеркнул, что необходимые решения уже приняты.

По его словам, из санкций США исключены проект КПО («Карачаганак петролиум оперейтинг»), «Тенгизшевройл», трубопровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум)».

Он добавил, что операционная деятельность крупных проектов в Казахстане продолжается в штатном режиме.

Ранее министерство финансов США предоставило временные лицензии на сделки, связанные с продажей международного бизнеса «Лукойла», а также разрешило проводить операции с «Лукойлом» и «Роснефтью» для проекта Карачаганакского месторождения в Казахстане.

Напомним, Минфин США ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

Компания «Лукойл» подала ходатайство о продлении срока разрешенных транзакций в министерство финансов США.