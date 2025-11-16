СМИ: не менее 50% бывшего производителя Zewa выкупит «Тайга Групп»

Лесопромышленный холдинг «Тайга Групп» договорился о покупке контрольного пакета акций компании «ЭвоКом» — бывшего российского подразделения шведской Essity, производителя брендов Zewa, Libretta и других. Доля нового владельца составит не менее половины бизнеса. Об этом говорится в сообщении «Тайга Групп».

«Лесопромышленный холдинг „Тайга Групп“ договорился о покупке долей в крупном производителе бумажных санитарно-гигиенических изделий „Эволюция комфорта“ („ЭвоКом“, бренды Zewa, Libretta, Tellus и Somfort). Пакет „Тайга Групп“ составит не менее 50%. Сделка завершится после получения разрешения ФАС», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение холдинга.

«Тайга Групп» войдет в число собственников и будет участвовать в управлении и финансировании актива. Планируется объединить «ЭвоКом» с принадлежащей холдингу «Сыктывкар Тиссью Групп» (бренд Veiro) для создания операционной синергии. Эксперты отмечают, что сделка позволит реализовать вертикальную интеграцию: «Тайга Групп» сможет обеспечить поставки целлюлозы, чего у «ЭвоКом» ранее не было. Это повысит экономическую эффективность и снизит издержки.

Сделка «Тайга Групп» с «ЭвоКом» вписывается в тенденцию перехода активов иностранных компаний в руки российских предприятий. Эти изменения отражают процесс перераспределения активов на российском рынке в условиях изменения экономической ситуации.