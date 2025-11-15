Налог для букмекеров заменили на разницу между ставками и выигрышами

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил смягчение налогообложения для букмекерских контор, предусмотренное на 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости.

© Global look

Отмечается, что поправки были внесены к закону «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».Вместо налога в пять процентов от принятых ставок планируется ввести налог в семь процентов на разницу между ставками и выигрышами.

Ранее предусматривался налог на игорный бизнес в размере пяти процентов от ставок и 25 процентов налога на прибыль. Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес, ставки от игроков не облагаются налогом, а с выигрышей удерживается НДФЛ по прогрессивной шкале.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов пояснил, что переход к налогообложению разницы между ставками и выплатами связан с риском оттока ставок в нелегальный сектор. Поправкой также исключены из базы налогообложения целевые отчисления тотализаторов и букмекеров на развитие спорта.

Букмекерство и тотализаторы — единственные виды азартных игр, разрешенные вне специальных зон. Они были созданы в 2009 году в четырех регионах — в Калининградской области, Краснодарском, Алтайском и Приморском краях.