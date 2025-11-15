Президент Болгарии раскритиковал меры, направленные на решение проблемы с «Лукойлом»

Президент Болгарии Румен Радев назвал незаконным назначение исполнительного директора Национального агентства по доходам Румена Спецова на должность специального коммерческого управляющего активами «Лукойла» на территории республики, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Накануне парламент принял поправки к закону об административном регулировании хозяйственной деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами. Изменения, в частности, предусматривали назначение управляющего на НПЗ компании в Бургасе.

«Это назначение противоречит закону, поскольку по закону он должен разработать подробный полугодовой план деятельности и представить его Совету безопасности при правительстве, где его необходимо утвердить. Когда Спецов разработал такой план? Когда собирались члены этого совета? Когда они его утверждали? А ведь он даже не присутствовал на совете», — отметил Радев.

Президент подчеркнул, что в республике существует кризис более масштабный, чем возможный топливный кризис, и это кризис болгарской политики.

Ранее сообщалось, что 22 октября Минфин США объявил о введении рестрикций против компаний «Роснефть» и «Лукойл». В министерстве потребовали провести все операции с зарубежными активами компаний до 21 ноября. Позже сроки для «Лукойла» были увеличены до 13 декабря.