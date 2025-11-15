В Apple может смениться руководство

Миллиардер Тим Кук может покинуть пост гендиректора корпорации Apple уже в 2026 году, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее западные СМИ сообщили, что корпорация начала масштабный процесс смены руководства. Журналисты заметили, что в качестве наиболее вероятного преемника рассматривается старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения устройств Джон Тернус.

«Apple активизирует усилия по планированию перехода руководства, готовясь к тому, что Тим Кук покинет пост генерального директора уже в следующем году. Совет директоров и высшее руководство недавно усилили подготовку к передаче Куком управления компанией стоимостью $4 трлн», — пояснил автор статьи.

Обозреватель уточнил, что окончательные кадровые решения пока не приняты. Он добавил, что давно запланированная смена руководства не связана с текущими показателями работы компании.

Напомним, что при Куке в 2011 году был запущен сервис iCloud, через год — Apple Podcasts, а в 2015 году — Apple Music. Затем корпорация запустила Apple Arcade, Apple TV+ и Apple Fitness+.

В сентябре 2012 года Кук представил флагманский смартфон iPhone 5 и музыкальные плееры iPod touch и iPod nano. После релиза акции компании на бирже NASDAQ достигли рекордной отметки, а продажи гаджетов за первые выходные составили 9 млн устройств.