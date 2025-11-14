Минфин США разрешил операции с рядом структур ЛУКОЙЛа в Болгарии
Минфин США разрешил операции с рядом структур ЛУКОЙЛа в Болгарии до 29 апреля, следует из документа Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Согласно лицензии №130, США до указанного времени допускает сделки с Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker, а также с их «дочками», в которых компании владеют долями от 50% и выше.
Ранее сообщалось, что ЛУКОЙЛ объединит свои активы на фоне санкций США.
Болгарский депутат отмечал, что София потеряла из-за санкций до €20 млрд.