Минфин США разрешил операции с рядом структур ЛУКОЙЛа в Болгарии

Минфин США разрешил операции с рядом структур ЛУКОЙЛа в Болгарии до 29 апреля, следует из документа Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Согласно лицензии №130, США до указанного времени допускает сделки с Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker, а также с их «дочками», в которых компании владеют долями от 50% и выше.

Ранее сообщалось, что ЛУКОЙЛ объединит свои активы на фоне санкций США.

Болгарский депутат отмечал, что София потеряла из-за санкций до €20 млрд.