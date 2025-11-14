Бренд Christian Dior зарегистрировал товарный знак в России

Французская компания Christian Dior зарегистрировала товарный знак в России. Об этом сообщает на сайте Роспатента.

© Газета.Ru

Бренд Christian Dior зарегистрировал товарный знак Gem Dior. По данным Роспатента, компания будет заниматься бижутерией, ювелирными изделиями из благородных металлов и их сплавов и драгоценных или полудрагоценных камней, натуральным и искусственным жемчугом, в том числе наручными часами.

Магазины бренда Dior закрылись в России в 2022 году.

До этого бренд Rolex зарегистрировал товарный знак на «дочку» в России. 29 октября Роспатент выдал компании свидетельство на бренд Everose. Права будут действовать до декабря 2034 года.

26 апреля «Известия» сообщили, что компании Chanel и Rolex зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки со сроком действия до 2034 года.

Французский бренд зарегистрировал три наименования: Chanel № 5, Chance de Chanel и Eclat Premier Chanel, под которыми планирует продавать в одеколон, духи, парфюмерную воду, дезодоранты, мыло, масла, гели для ванны и душа, лосьоны, средства для снятия макияжа, ароматизаторы воздуха, туалетные принадлежности.