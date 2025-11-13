Reuters: Carlyle демонстрирует интерес к покупке зарубежных активов "Лукойла"

Заинтересованность в приобретении зарубежных активов "Лукойла" демонстрирует американский инвестиционный гигант - компания Carlyle. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Ссылаясь на три неназванных источника, оно уточняет, что Carlyle находится "на ранних стадиях" рассмотрения возможности покупки этих активов, которые компания "Лукойл" выставляет на продажу после того, как в октябре в отношении нее были введены санкции. По словам одного из источников Reuters, Carlyle еще может отказаться от планов приобретения активов "Лукойла". Тем не менее американская фирма, как утверждается в публикации, уже поставила "Лукойл" в известность о своих намерениях.

В пресс-службе Carlyle не ответили на просьбу ТАСС пояснить, соответствует ли действительности изложенная Reuters информация, а также предоставить какие-либо дополнительные комментарии на этот счет.

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающую компанию "Лукойл" и ее дочерние структуры в новый пакет американских санкций.

Как подчеркнул затем президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб российско-американским отношениям, констатировал президент. В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предупредил, что эти санкции "никак не повлияют на экономику России", они "просто приведут к росту цен на автозаправках в США, потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше".