Парламент Болгарии преодолел вето на закон для объектов «Лукойла»

Парламент Болгарии преодолел вето президента страны Румена Радева, которое тот наложил на поправки в закон о введении внешнего управления объектами компании «Лукойл». Об этом сообщает БТА.

Напомним, что поправки позволяли специально назначенному управляющему продолжить деятельность НПЗ и прочих объектов «Лукойла» на территории Болгарии после 21 ноября 2025 года. Однако, президент страны наложил вето на эту инициативу. Теперь же парламент страны отклонил вето большинством голосов, и предложение было принято повторно.

«В четверг парламент при 128 голосах за, 59 против и без воздержавшихся проголосовал за преодоление вето президента Румена Радева по поводу поправок к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами, которые расширяют полномочия будущего специального управляющего, который будет курировать болгарские активы "Лукойла". Таким образом, поправки были приняты повторно», — сообщает издание.

Ранее СМИ сообщили, что у Болгарии может кончиться нефть из-за санкций против «Лукойла».