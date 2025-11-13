В российском регионе НПЗ приостановил переработку нефтяного сырья

Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефтяного сырья 10 ноября из-за проведения ремонта оборудования на одном из технологических объектов. Об этом сообщил источник «Ъ».

Он отметил, что период работ увеличили, поскольку 11 ноября ремонт проводился в ограниченном режиме в связи с «неблагоприятными внешними факторами».

«Ведутся пусконаладочные работы, возобновление переработки ожидается на текущей неделе», — сказал источник «Ъ».

О приостановке переработки на Орском НПЗ также сообщил Reuters, ссылаясь на источники.

Орский НПЗ (ПАО «Орскнефтеоргсинтез») является основным активом «ФортеИнвеста» (входит в группу «Сафмар», основанную Михаилом Гуцериевым). Там выпускается бензин, дизельное топливо, мазут и т. д. Мощность завода составляет 5,76 млн тонн в год. В прошлом году Орский НПЗ переработал 4,19 млн тонн нефтяного сырья и выпустил 3,95 млн тонн нефтепродуктов.

6 ноября сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл‑Волгограднефтепереработка» приостановил работу после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).