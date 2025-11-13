МТС приведет тарифы к уровню весны 2024 года

Сотовый оператор МТС приведет тарифы на услуги связи к уровню апреля - мая 2024 года, сообщила пресс-служба ФАС.

"Компания обязалась исполнить предписание службы по итогам рассмотрения антимонопольного дела, - отметили в ведомстве. - Ранее ФАС России признала ПАО "МТС" нарушившим закон о защите конкуренции. В апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. Оператор обязан до 16 января 2026 года предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи, 7 альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых произошло повышение".

Служба установила, что повышение являлось экономически необоснованным и ущемляло интересы потребителей.

"ПАО "МТС" пыталось оспорить решение и предписание, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России, после чего компания обратилась в ведомство с предложением о заключении мирового соглашения", - продолжили в службе.

Среди альтернативных вариантов для абонентов, которых коснулось повышение тарифов, - приведение тарифов к уровню апреля - мая 2024 года, кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение 1 года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг. Также ПАО "МТС" необходимо перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 664 млн рублей.

Кроме того, в рамках исполнения предписания ведомства по итогам рассмотрения антимонопольного дела компания обязана проинвестировать 2,4 млрд рублей в развитие сетей связи в населенных пунктах численностью менее 1 000 человек. Их перечень будет определять Минцифры России.

"Такие действия ПАО "МТС" будут способствовать эффективному решению вопросов, связанных с повышением доступности телеком-услуг, в том числе предоставлением услуг связи и интернета, а также расширением зоны покрытия и развитием отрасли", - считают в ФАС.

Служба проконтролирует исполнение обязательств оператором в полном объеме.