Французская компания Tefal пытается остановить параллельный импорт в Россию, но проигрывает суды. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Газета.Ru

По данным журналистов, представители компании требуют признать незаконной продажу ее товаров, завезенных в Россию через параллельный импорт.

Ссылаясь на судебные документы, канал рассказал, что с июля 2022 года по сентябрь 2025 год 25 исков о защите товарного знака компании были отклонены судами из-за процессуальных ошибок или слабой доказательной базы.

В публикации говорится, что один из исков был подан к ЗАО «Олди Лтд». Tefal требовал взыскать с российской компании 270 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное использование своего товарного знака. Но российские арбитражные суды трех инстанций признали, что отечественная фирма не нарушала прав французской компании, продавая оригинальную продукцию бренда на маркетплейсе.

По мнению юристов, продажа товаров бренда в интернете не может быть признана нарушением, если ранее не было доказано, что товар является контрафактным.

В августе Tefal подала в суд на актера Вячеслава Манучарова из-за рекламы, в которой он сравнивает отечественные сковородки с французской продукцией. Она потребовала с артиста 2 млн рублей.