В Кремле объяснили, почему Путин разрешил сделку с акциями Ситибанка

На решение президента России Владимира Путина, касающееся сделки с акциями Ситибанка, повлияло мнение экспертов.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Каждый кейс отдельно рассматривается. От соответствующей комиссии поступили рекомендации президенту. Других комментариев не хотел бы давать», — сказал представитель Кремля.

12 ноября Путин разрешил «Ренессанс капиталу» купить 100% акций Ситибанка у Citigroup Netherlands B.V. Решение было принято в рамках исполнения президентского указа от 5 августа 2022 года «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

4 октября Ситибанк предупреждал, что с 1 ноября прекратит начисление процентных доходов и открытие, ведение и обслуживание всех сберегательных и накопительных счетов. В банке попросили клиентов как можно скорее перевести остатки средств в другую финансовую организацию.