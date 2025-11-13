Стоимость акций «Лукойла» обновила новый минимум за два года

Акции ЛУКОЙЛа на Мосбирже 13 ноября обновили новый минимум за последние два года, опускаясь до 4837,5 рубля за штуку к 11:11 мск. Это следует из данных площадки.

Накануне, 12 ноября, бумаги компании в течение сессии заметно снижались: к 11:32 мск котировки теряли 1,79% и доходили до 5064 рублей, а к 14:15 мск падение усилилось до 3,49% — в моменте цена опускалась до 4977 рублей. В последний раз ниже отметки 5000 рублей акции ЛУКОЙЛа стоили более двух лет назад, 26 июня 2023 года.

По оценке аналитиков «БКС Мир инвестиций», давление на акции нефтяной компании сохраняется из-за санкций.

22 октября США расширили рестрикции в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и 34 их «дочек». Ограничения предусматривают блокировку всех активов и имущественных прав данных компаний, находящихся в юрисдикции США или под контролем американских лиц, а также обязательную отчетность о них в OFAC (подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций).