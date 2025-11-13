В России на грани банкротства оказались тысячи перевозчиков

По состоянию на середину ноября в России в процессе ликвидации или банкротства находились около 6,7 тысячи юридических лиц, задействованных в сфере грузоперевозок. Об этом со ссылкой на данные Rusprofile пишут «Известия».

В профильной ассоциации «АвтоГрузЭкс» указывают, что с конца прошлого месяца в стране сформировался дефицит перевозчиков. Причиной ситуации эксперты называют рост себестоимости и снижение рентабельности доставки грузов.

Основатель компании «Лидер Транс» Михаил Устюжанин рассказал, что тарифы на перевозку еще в феврале рухнули на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом себестоимость доставки выросла на 15 процентов из-за подорожания топлива и обслуживания техники, а также необходимости повышать зарплаты водителям.

По его словам, с конца 2024 года на рынке наблюдается массовый возврат техники, взятой в лизинг, потому что бизнес не может больше оплачивать взносы. Объемы изъятий бьют рекорды, с июня они растут на 20 процентов.

Значимым фактором стал рост автопарков торговых сетей и маркетплейсов, которые начинают самостоятельно доставлять грузы. Также первый заместитель гендиректора «Байкал-Сервис ТК» Александр Зарецкий предположил, что рост утильсбора на 10 процентов с 1 января 2026 года окажет дополнительное давление на транспортные компании.

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов отметил, что компании больше «просто не тянут финансово». Уход с рынка европейских марок автомобилей сломал модель покупки новой техники и продажи ее через несколько лет по приемлемой стоимости, потому что китайские и российские машины, оставшиеся в наличии, окупить таким образом не удается.

Ранее президент «АвтоГрузЭкса», председатель комитета по транспортной логистике «Деловой России» Вадим Филатов рассказал, что проблемой для российских перевозчиков грузов стали конкуренты из Китая, которые забрали себе большую часть заказов по международным перевозкам между двумя странами. Они пользуются низкими ценами на технику (в России необходимо доплатить утильсбор) и доступом к дешевым заемным средствам, что позволяет предлагать более привлекательные тарифы.