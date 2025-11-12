Пощечина Трампу: индийская компания планирует закупить нефть из РФ

Indian Oil Corp. (IOC), крупнейшая государственная нефтеперерабатывающая компания Индии, планирует приобрести российские партии нефти ВСТО и «Сокол» (график Юралс), которые будут поставлены в начале следующего года. Об этом сообщает Bloomberg.

В тендерной документации, доступной для агентства, говорится, что компания рассматривает предложения по поставкам нефти с низким содержанием серы из Западной Африки и США. При этом она сохраняет традиционный интерес к поставкам с Дальнего Востока России.

В рамках тендера поставки должны быть выполнены в порты Парадип и Вадинар в промежуток с конца января до начала февраля. Заявки от поставщиков необходимо подать до четверга. Также IOC отметила, что все предложения должны сопровождаться гарантиями отсутствия связей с производителями и терминалами, которые находятся под санкциями США, Великобритании, Европейского союза, ООН или Индии.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы стали объектом повышенного внимания в связи с их моделями закупок нефти. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп усилил давление на Индию, настаивая на сокращении или полном прекращении импорта российской нефти.

Трейдеры внимательно наблюдают за тем, как индийские компании, ранее являвшиеся крупнейшими покупателями российской нефти, адаптируются к новым санкциям, введённым против крупных российских производителей, таких как ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл».