Субсидии Калининграда на авиаперевозки раскрыли

В 2025 году Калининград получит порядка 1,4 миллиарда рублей в качестве субсидий на авиаперевозки. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин, его слова приводит Минтранса.

«Всего в 2025 году субсидируются перевозки по 21 маршруту. На эти цели направлено более 1,4 миллиарда рублей. Прорабатываются предложения для выделения на 2026 год дополнительных средств из бюджета на проведение таких перевозок», — говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации опровергли планы открыть аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) в ближайшее время. Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что работа над открытием остальных авиагаваней юга России идет после возобновления полетов в Геленджик.