Налоговая потребовала с обувного ретейлера более 1 млрд рублей

Инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) подала иск в Арбитражный суд Москвы к структуре обувного ретейлера Ralf Ringer ООО «Ральф Рингер продакшн» с требованием взыскать 1,28 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

© Газета.Ru

Гендиректор и владелец Ralf Ringer Андрей Бережной назвал этот иск продолжением попыток ИФНС взыскать задолженность, возникшую на основании спорных результатов выездных налоговых проверок деятельности компании в 2014–2017 годах». Общая сумма претензий налоговых служб к АО «Ральф Рингер» превышает 3,2 млрд рублей.

В ноябре прошло года АО «Ральф Рингер» признали банкротом из-за долга в 13 млн рублей

Ralf Ringer занимается производством и продажей обуви, управляет четырьмя фабриками и более 150 магазинами по всей России. В 2024 году суммарная выручка структур ретейлера составила 11 млрд рублей.