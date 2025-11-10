Названы номинанты заключительного отборочного этапа премии «Бренд года в России 2025»

Организаторы III Национальной премии «Бренд года в России 2025» подвели результаты последнего в этом сезоне 4-го этапа рассмотрения конкурсных заявок и назвали номинантов. В заключительном туре на победу претендуют еще 84 бренда.

© Пресс-центр премии «Бренд года в России»)

«В этом году в каждым этапом к нам приходило все больше и больше российских брендов, и члены Экспертного жюри в ходе голосования отмечали их нацеленность на актуальные запросы современных потребителей, будь то крупные лидеры или яркие новички. Процесс отбора заявок этого сезона успешно завершился, их поступило рекордное количество – более 500! Впереди нас ждет голосование за звание лауреатов премии. Желаю всем брендам удачи! Встретимся на церемонии награждения победителей в Москве», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.

Номинантами 4-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025» стали:

В высшей лиге:

585 ЗОЛОТОЙ в номинации «Ювелирные изделия»

АИФ в номинации «Информационный ресурс»

Алтайская здравница в номинации «Услуги в сфере СПА и банной индустрии»

«Базис» в номинации «IT-инновации»

Вкус Жизни Кейтеринг в номинации «Кейтеринг-индустрия»

«Гравитон» в номинации «Приборы, аппаратура и инструменты: оборудование для обработки информации и компьютеры»

Сервис «Грузовичкоф» в номинации «Транспортные и логистические услуги»

Дары Кубани в номинации «Безалкогольные напитки, воды, соки»

Журнал «Москвичка» в номинации «СМИ и Издательский бизнес»

ИНВИТРО в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»

Мистер Лис в номинации «Алкогольные напитки»

Московская неделя интерьера и дизайна в номинации «Общественно-значимый проект»

НИТА-ФАРМ в номинации «Витамины и пищевые добавки для животных»

Овсяша в номинации «Полезные продукты питания»

Островок в номинации «Туризм и путешествия»

СБЕР в номинации «Финансовые услуги»

Систэм Электрик (Systeme Electric) в номинации «Электротехнические изделия»

Царица полей в номинации «Бакалея»

Шатура в номинации «Мебель по индивидуальному проекту»

AZIMUT Hotels в номинации «Гостеприимство и туризм»

BalticWeekend в номинации «Маркетинговые услуги»

Barinoff в номинации «Составы для изготовления напитков, сиропы»

COLIZEUM в номинации «Услуги в сфере развлечений»

DORING в номинации «Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных изделий»

F6 в номинации «Информационная безопасность»

FORESTER EXPERT в номинации «Товары для гриля»

FORESTER MOBILE в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе»

ICDMC в номинации «БАДы и оздоровительные пищевые добавки»

KIOSHI в номинации «Средства гигиены для детей»

MG Group в номинации «Креативная типография для бизнеса»

NEATSVOR в номинации «Инновационный робот-пылесос»

REDMOND в номинации «Кухонная техника»

Sanfor в номинации «Бытовая химия»

SIRIUS в номинации «Питание и корма для животных»

Space в номинации «Программное обеспечение»

SUPRA в номинации «Мультипродуктовый бренд бытовой техники и электроники»

TMK в номинации «Металлы»

Wildberries в номинации «Маркетплейсы»

в номинации «Торговые сети» - О'КЕЙ и Сеть зоомагазинов Четыре Лапы

в номинации «Бытовая техника, электроприборы» - JVC и RED SOLUTION

В первой лиге:

АРИЗО в номинации «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»

Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар -2025» в номинациях «Услуги в сфере культуры и искусства», «Услуги в сфере организации мероприятий»

Солнце Москвы в номинации «Услуги в сфере развлечений»

ТАЙГАПАР в номинации «Услуги в сфере СПА и банной индустрии»

CR CHARUS в номинации «Сантехнические товары»

Gastrolux в номинации «Кухонные принадлежности»

GRAN RE в номинации «Молочная продукция»

IVA Technologies в номинации «Программное обеспечение»

LE MOUSSE в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»

Level Group в номинации «Жилая недвижимость»

Marcato в номинации «Кухонная техника»

Nanga Agency в номинации «Коммуникационные услуги»

PMKL promakeup в номинации «Декоративная косметика»

в номинации «Гостеприимство и туризм» - Alean Collection и Minger Med Spa

в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги» - Эксимер, АMBC и GRAFT CLINIC

Специальные номинации:

«HR-бренд» - Т-Банк и Т2

«Агробренд» - 12-й Открытый Чемпионат России по пахоте и Семко

«Альтернативные технологии» - SAYDO

«Бренд прорыв» - Систэм Электрик (Systeme Electric), DaDlyaKoji и Т2

«Бренд цифровых коммуникаций» - Альфа-Босс и LeaderTeam

«Деловое совершенство» - ECON и Pioneer

«Коммуникационная кампания года по продвижению бренда. Номинация в партнерстве с АКАР» - 585 ЗОЛОТОЙ, Т-Банк, ippon и Talantix

«Креативный бренд» - Т2

«Культурный код» - Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар - 2025»

«Локальный бренд» - LA-OIL

«Мегабренд» - Авито, Т2 и Wildberries

«Молодежный бренд» - PARI и YOKUMI

«О России с любовью» - ТАЙГАПАР

«Продукт нового поколения: инновационные решения» - АО «НПП «Торий», Invisiline, ippon, LE MOUSSE и RICH BREED

«Разумное потребление» - Molecola

«Собственная торговая марка» - О'КЕЙ

«Социально-ответственный бренд» - Авито, Greenway Global и PARI

«Успешный ребрендинг» - «Балтика», Т-Банк и MEDIVAC™, Т2 и Tellus

Приём конкурсных заявок завершен. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет 20-го ноября в ГУМе в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»: