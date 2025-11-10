Названы номинанты заключительного отборочного этапа премии «Бренд года в России 2025»

Организаторы III Национальной премии «Бренд года в России 2025» подвели результаты последнего в этом сезоне 4-го этапа рассмотрения конкурсных заявок и назвали номинантов. В заключительном туре на победу претендуют еще 84 бренда.

© Пресс-центр премии «Бренд года в России»)

«В этом году в каждым этапом к нам приходило все больше и больше российских брендов, и члены Экспертного жюри в ходе голосования отмечали их нацеленность на актуальные запросы современных потребителей, будь то крупные лидеры или яркие новички. Процесс отбора заявок этого сезона успешно завершился, их поступило рекордное количество – более 500! Впереди нас ждет голосование за звание лауреатов премии. Желаю всем брендам удачи! Встретимся на церемонии награждения победителей в Москве», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.

Номинантами 4-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025» стали:

В высшей лиге:

  • 585 ЗОЛОТОЙ в номинации «Ювелирные изделия»
  • АИФ в номинации «Информационный ресурс»
  • Алтайская здравница в номинации «Услуги в сфере СПА и банной индустрии»
  • «Базис» в номинации «IT-инновации»
  • Вкус Жизни Кейтеринг в номинации «Кейтеринг-индустрия»
  • «Гравитон» в номинации «Приборы, аппаратура и инструменты: оборудование для обработки информации и компьютеры»
  • Сервис «Грузовичкоф» в номинации «Транспортные и логистические услуги»
  • Дары Кубани в номинации «Безалкогольные напитки, воды, соки»
  • Журнал «Москвичка» в номинации «СМИ и Издательский бизнес»
  • ИНВИТРО в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»
  • Мистер Лис в номинации «Алкогольные напитки»
  • Московская неделя интерьера и дизайна в номинации «Общественно-значимый проект»
  • НИТА-ФАРМ в номинации «Витамины и пищевые добавки для животных»
  • Овсяша в номинации «Полезные продукты питания»
  • Островок в номинации «Туризм и путешествия»
  • СБЕР в номинации «Финансовые услуги»
  • Систэм Электрик (Systeme Electric) в номинации «Электротехнические изделия»
  • Царица полей в номинации «Бакалея»
  • Шатура в номинации «Мебель по индивидуальному проекту»
  • AZIMUT Hotels в номинации «Гостеприимство и туризм»
  • BalticWeekend в номинации «Маркетинговые услуги»
  • Barinoff в номинации «Составы для изготовления напитков, сиропы»
  • COLIZEUM в номинации «Услуги в сфере развлечений»
  • DORING в номинации «Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных изделий»
  • F6 в номинации «Информационная безопасность»
  • FORESTER EXPERT в номинации «Товары для гриля»
  • FORESTER MOBILE в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе»
  • ICDMC в номинации «БАДы и оздоровительные пищевые добавки»
  • KIOSHI в номинации «Средства гигиены для детей»
  • MG Group в номинации «Креативная типография для бизнеса»
  • NEATSVOR в номинации «Инновационный робот-пылесос»
  • REDMOND в номинации «Кухонная техника»
  • Sanfor в номинации «Бытовая химия»
  • SIRIUS в номинации «Питание и корма для животных»
  • Space в номинации «Программное обеспечение»
  • SUPRA в номинации «Мультипродуктовый бренд бытовой техники и электроники»
  • TMK в номинации «Металлы»
  • Wildberries в номинации «Маркетплейсы»
  • в номинации «Торговые сети» - О'КЕЙ и Сеть зоомагазинов Четыре Лапы
  • в номинации «Бытовая техника, электроприборы» - JVC и RED SOLUTION

В первой лиге:

  • АРИЗО в номинации «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»
  • Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар -2025» в номинациях «Услуги в сфере культуры и искусства», «Услуги в сфере организации мероприятий»
  • Солнце Москвы в номинации «Услуги в сфере развлечений»
  • ТАЙГАПАР в номинации «Услуги в сфере СПА и банной индустрии»
  • CR CHARUS в номинации «Сантехнические товары»
  • Gastrolux в номинации «Кухонные принадлежности»
  • GRAN RE в номинации «Молочная продукция»
  • IVA Technologies в номинации «Программное обеспечение»
  • LE MOUSSE в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»
  • Level Group в номинации «Жилая недвижимость»
  • Marcato в номинации «Кухонная техника»
  • Nanga Agency в номинации «Коммуникационные услуги»
  • PMKL promakeup в номинации «Декоративная косметика»
  • в номинации «Гостеприимство и туризм» - Alean Collection и Minger Med Spa
  • в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги» - Эксимер, АMBC и GRAFT CLINIC

Специальные номинации:

  • «HR-бренд» - Т-Банк и Т2
  • «Агробренд» - 12-й Открытый Чемпионат России по пахоте и Семко
  • «Альтернативные технологии» - SAYDO
  • «Бренд прорыв» - Систэм Электрик (Systeme Electric), DaDlyaKoji и Т2
  • «Бренд цифровых коммуникаций» - Альфа-Босс и LeaderTeam
  • «Деловое совершенство» - ECON и Pioneer
  • «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда. Номинация в партнерстве с АКАР» - 585 ЗОЛОТОЙ, Т-Банк, ippon и Talantix
  • «Креативный бренд» - Т2
  • «Культурный код» - Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар - 2025»
  • «Локальный бренд» - LA-OIL
  • «Мегабренд» - Авито, Т2 и Wildberries
  • «Молодежный бренд» - PARI и YOKUMI
  • «О России с любовью» - ТАЙГАПАР
  • «Продукт нового поколения: инновационные решения» - АО «НПП «Торий», Invisiline, ippon, LE MOUSSE и RICH BREED
  • «Разумное потребление» - Molecola
  • «Собственная торговая марка» - О'КЕЙ
  • «Социально-ответственный бренд» - Авито, Greenway Global и PARI
  • «Успешный ребрендинг» - «Балтика», Т-Банк и MEDIVAC™, Т2 и Tellus

Приём конкурсных заявок завершен. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет 20-го ноября в ГУМе в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»:

  • Оператор – Агентство Point Passat
  • Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, РАФИ
  • Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР
  • Генеральный медиапартнер – ГПМ Радио
  • Официальный медиапартнер - Медиахолдинг Rambler&Co
  • Стратегический информационный партнер – ИД «Аргументы и Факты»