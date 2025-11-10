Путин заявил о солидной устойчивости Сбербанка

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом отметил солидную устойчивость финансовой организации.

Греф в ходе встречи рассказал о рекордных выплатах Сбером дивидендов — 787 млрд рублей.

Кроме того, по его словам, банк в этом году получит примерно на 6 п. п. прибыли выше, чем в предыдущем.

«Это говорит о такой солидной устойчивости финансового учреждения», — заметил Путин.

