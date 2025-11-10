Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank 85 млн долларов в пользу «Транснефти»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти» к Euroclear Bank, взыскав в пользу российской компании свыше 6,9 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 85 млн долларов в пользу ПАО «Транснефть», передает РИА «Новости».

Это решение суд вынес еще в июле, однако информация о полном удовлетворении иска появилась только сейчас. Точная сумма в рублях по текущему курсу превышает 6,9 млрд.

Основания исковых требований в материалах суда не указаны, сам судебный акт также не опубликован. К делу были привлечены третьи лица – Газпромбанк и Национальный расчетный депозитарий. Судебное разбирательство касалось, предположительно, заблокированных из-за международных санкций ценных бумаг, которыми владела «Транснефть».

Иск был подан в сентябре 2024 года, разбирательство происходило в закрытом режиме. Суд удовлетворил просьбу истца о неразглашении деталей, поскольку слушания в открытом формате могли бы привести к раскрытию коммерческой тайны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка к бельгийскому Euroclear Bank на сумму более 2,9 млрд рублей.

В Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поступило исковое заявление от ВТБ о взыскании ущерба с Euroclear Bank.