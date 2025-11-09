Юрист Хаминский рассказал об ответственности за буллинг на работе

Юрист Александр Хаминский рассказал, какая ответственность предусмотрена за буллинг на работе.

«Виновному в создании нерабочей атмосферы сотруднику может быть объявлен выговор или даже последовать увольнение по инициативе работодателя. Руководство обязано реагировать на такие сигналы», — цитирует эксперта RG.RU.

По его словам, жертва буллинга также может обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда. Как отметил Хаминский, суды неоднократно взыскивали с компаний существенные суммы за попустительство агрессии на рабочем месте.

Эксперт добавил, что может последовать и уголовная ответственность, если, например, буллинг включал угрозы убийством.

