Нидерланды готовы вернуть Китаю контроль над Nexperia

Правительство Нидерландов готово вернуть контроль над китайским производителям микросхем Nexperia владельцам и топ-менеджерам компании, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, Нидерланды готовы уже на следующей неделе отозвать внешнее управление над Nexperia при условии, что Китай в ближайшие дни разрешит экспорт микросхем с китайских фабрик за пределы Китая.

Введенный Китаем запрет мог подорвать мировое производство автомобилей, сообщал ранее Bloomberg, поскольку полупроводники Nexperia активно используют многие автоконцерны.

Nexperia принадлежит китайской Wingtech Technology. Однако в октябре правительство Нидерландов временно взяло компанию под контроль, чтобы не допустить потери Европой «технологических знаний и возможностей». В ответ на это Китай запретил Nexperia China и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов из страны. По данным WSJ, около 70–80% продукции Nexperia изготавливается в Китае (также у производителя микросхем у есть заводы в Германии, Великобритании, Малайзии и на Филиппинах).

Выручка Nexperia в прошлом году составила около $2 млрд и почти не изменилась по сравнению с 2023 годом. Около 60% выручки компании в 2024-м пришлось на автомобильную промышленность, подчеркнула WSJ.