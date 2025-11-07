Умер экс-гендиректор французской Renault Group Луи Швейцер

Крупный французский предприниматель Луи Швейцер, возглавлявший Renault Group в течение 13 лет, скончался на 84-м году жизни, сообщили СМИ.

О смерти бывшего гендиректора Renault Group Луи Швейцера стало известно в возрасте 83 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. Информацию о кончине бизнесмена подтвердили члены его семьи. Причина смерти предпринимателя не раскрывается.

Луи Швейцер возглавлял автоконцерн Renault с 1992 по 2005 год, в общей сложности отдав компании 20 лет, из которых 13 – на посту генерального директора.

В период работы Швейцера в Renault он активно инвестировал в российское автопроизводство. В 1998 году бизнесмен стал одним из основателей ОАО «Автофрамос», созданного вместе с правительством Москвы.

После ухода с поста главы Renault Швейцер получил статус почетного президента компании. В 2005 году президент Владимир Путин наградил его орденом дружбы за вклад в развитие сотрудничества между Россией и Францией.

