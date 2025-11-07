Правительство Молдавии выкупит у попавшего под санкции "Лукойла" склады с топливом в аэропорту Кишинева для обеспечения его бесперебойной работы.

Об этом сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

