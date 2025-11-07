Правительство Молдавии выкупит у попавшего под санкции "Лукойла" склады с топливом в аэропорту Кишинева для обеспечения его бесперебойной работы.
Об этом сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Акции «Лукойла» резко упали в цене
"Совет по инвестициям правительства выдвинул предложение о покупке у "Лукойла" топливного склада в аэропорту, чтобы государство могло взять под контроль инфраструктуру и ресурсы компании. Крайний срок для этой сделки - 17 ноября, учитывая, что с 21 ноября "Лукойл" утратит возможность продолжать деятельность из-за присоединения Молдавии к американским санкциям", - написал министр.