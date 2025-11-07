В Кремле прокомментировали продажу активов "Лукойла"

Продажа активов компании «Лукойл» и урегулирование украинского вопроса не имеют между собой никакой связи, это совершенно разные аспекты, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

Компания «Лукойл», которая оказалась под рестрикциями США, сообщила, что получила от Gunvor Group предложение о покупке Lukoil International GmbH. Эта компания владеет зарубежными активами группы «Лукойл». Однако позже Gunvor Group отозвала свое предложение о приобретении этих активов. Дмитрий Песков прокомментировал значение антироссийских санкций в процессе украинского урегулирования.

Акции «Лукойла» резко упали в цене

«Это совершенно разные измерения», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что акции «Лукойла» стали лидерами по падению среди «голубых фишек» на открытии утренних торгов на российском фондовом рынке. Они потеряли более 4% своей стоимости после заявления трейдера Gunvor о том, что компания отказывается от приобретения зарубежных активов нефтяной компании.