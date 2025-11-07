Маск послал загадочное сообщение

Основатель Tesla и SpaceX, бывший сотрудник администрации американского президента Илон Маск разместил загадочное сообщение в социальной сети X после того, как акционеры одобрили ему крупную премию, передает kp.ru.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что акционеры Tesla одобрили выплату Маску компенсационного пакета на общую сумму примерно 1 трлн долларов. Как стало известно, поддержали выделение компенсационного пакета 75% акционеров. После появления данной новости Маск опубликовал сообщение в социальной сети.

«Пришло время вытащить МНОГО кроликов из шляпы», — написал предприниматель.

Илон Маск не получает заработную плату за свою работу в Tesla. Оценка его вклада в развитие компании осуществляется через премиальные выплаты. В начале сентября Tesla обнародовала новый десятилетний план премирования для предпринимателя. Согласно этому документу, рыночная капитализация компании должна увеличиться с текущих $1,4 трлн до $8,5 трлн.

Tesla согласовала выплату $1 трлн Илону Маску. Но есть один нюанс

Вознаграждение Маску превосходит валовой внутренний продукт таких стран, как Ирландия, Швеция и Аргентина. Критики пакета, включая некоторых инвесторов, выразили опасения, что премия усилит концентрацию власти в руках одного человека, который может действовать непредсказуемо, и проигнорирует сложности, с которыми сталкивается компания.