Банк России решил усложнить выход компаний на биржу

Инвесторы в России смогут подавать в суд на компанию, которая во время первичного размещения акций (IPO) использовала недостоверный отчет, содержащий завышенные прогнозы. Об этом в подкасте «Куда смотрит ЦБ» рассказал заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния.

По его словам, регулятор намерен до конца года выпустить нормативные акты с требованиями к IPO, которые в числе прочего обяжут эмитента предоставлять два независимых отчета аналитиков. Те должны будут содержать не только оценку текущего состояния, но и некоторые ожидания.

«Почему это важно? Потому что если они будут совсем фантазийные, совсем сказочные, инвестор потом может в том числе в суде спросить: зачем вы меня так вводили в заблуждение?» — объяснил Габуния, добавив, что сейчас те, кто занимается оценками и получает средства за это от самих компаний, ничем не рискуют.

Такое решение усложнит выход компаний на биржу, поскольку аналитики могут перестраховываться и ухудшать перспективы бизнеса, чтобы не попасть под суд в случае форс-мажора. Соответственно, для эмитентов первичное размещение окажется менее интересным из-за низкой оценки акций и недостаточного объема возможных привлеченных средств.

Еще летом противники обязательности прогнозов уже указывали, что такое требование в проспекте IPO повышает правовые риски для эмитентов и риски получения необъективной информации для инвесторов.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев объяснил нехватку крупных IPO на Московской бирже нехваткой для этого денег, так как емкость фондового рынка недостаточна из-за отсутствия иностранных инвесторов.