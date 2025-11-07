Акции «Лукойла» резко упали в цене

Акции «Лукойла» стали лидерами по падению среди «голубых фишек» на открытии утренних торгов на российском фондовом рынке. Они потеряли более 4% своей стоимости после заявления трейдера Gunvor о том, что компания отказывается от приобретения зарубежных активов нефтяной компании, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 7:20 по московскому времени акции «Лукойла» потеряли в цене 3,11% по сравнению с открытием предыдущего дня, опустившись до 5284 рублей. Ранее, за несколько минут до этого, падение составило 4,2%, и акции торговались на уровне 5223 рубля за штуку. В то же время индекс Мосбиржи снизился на 0,2%.

Ранее «Лукойл», в отношении которого американские власти ввели ограничения, сообщил о получении от Gunvor Group предложения о покупке Lukoil International GmbH. Эта компания владеет зарубежными активами «Лукойла». Однако позже Gunvor заявила, что отозвала свое предложение о покупке этих активов.

Экономист назвал возможных покупателей активов «Лукойла» за рубежом

Ранее Елена Кожухова из «Велес Капитал» предупредила в беседе с «Интерфаксом», что геополитические факторы будут продолжать оказывать значительное влияние на российский рынок акций в ноябре. Она считает, что отсутствие прогресса в урегулировании украинского конфликта может привести к снижению индекса Мосбиржи до уровня 2370 пунктов.