Депутаты одной из думских фракций предложили ограничить долю товаров под собственными марками до 25%. Поправки планируют внести в закон о госрегулировании торговой деятельности, пишут «Ведомости».

Сейчас в некоторых сетях доля таких брендов превышает 90%. По данным NTech, в первом полугодии 2025 года показатель колебался от 6 до 48%, а в среднем по рынку составлял около 23%.

Продажи собственных марок растут быстрее, чем у сторонних производителей: на 20,6% против 14,2% в продуктовом сегменте. Законопроект также предусматривает ограничение торговой наценки до 30%, раскрытие закупочных цен, запрет на фасовку еды в зале и продажу товаров с оставшимся сроком годности меньше суток. Крупным сетям с долей рынка более 20% предлагается отдавать не менее четверти ассортимента местным производителям.

Авторы инициативы считают, что рост СТМ вытесняет малый бизнес. В Ассоциации компаний розничной торговли не согласны: уверены, что такие меры сократят рынок и выбор для покупателей. Документ опубликован 6 ноября, вступление в силу возможно с 1 сентября 2026 года.