На «Уралвагонзаводе» решили сократить штат

Руководство концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) решило пойти на сокращение штата.

Об этом пишет E1.RU, ссылаясь на соответствующий приказ исполнительного директора.

«Произвести оптимизацию численности центров, служб, управлений, институтов, отделов общества до 10% от их среднесписочной численности», — указано в документе.

Приказ планируется реализовать до февраля следующего года.

Представители УВЗ подтвердили журналистам информацию о грядущих изменениях. В то же время там не стали комментировать данные о проценте штата, попадающего под оптимизацию.

Ранее «Уралвагонзавод» сообщал об оптимизации административно-управленческих расходов.

В октябре стало известно о решении УВЗ перевести часть сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю.