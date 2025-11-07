Стало известно, почему США отказались выдавать лицензию Gunvor Group

Министерство финансов США заявило, что международная энергетическая группа Gunvor Group не получит лицензию на ведение бизнеса, пока продолжается конфликт на Украине. В ведомстве подчеркнули, что ситуация должна быть урегулирована немедленно, и до этого момента компания не сможет работать и получать прибыль.

В заявлении, опубликованном в соцсети X, отметили, что позиция США совпадает с мнением президента Дональда Трампа. Минфин также напомнил о предполагаемых связях Gunvor Group с Россией.

После этого Gunvor отозвала своё предложение о покупке активов «Лукойла». 

Руководитель компании Торбьорн Торнквист ранее говорил, что холдинг готов вернуться к сотрудничеству с Россией, если санкции будут сняты. До их введения Gunvor активно участвовала в торговле российскими сырьевыми товарами.

