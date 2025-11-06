В Индии перестарались с заменой российской нефти

Индийская компания Reliance Industries Ltd. приобрела 16 миллионов баррелей нефти для компенсации поставок из России, попавшей под западные санкции, сообщает Thomson Reuters.

Источники агентства отметили, что 12 миллионов баррелей было куплено на Ближнем Востоке и в США, включая 1 миллион баррелей Abu Dhabi Murban, 2 миллиона Upper Zakum, 500 000 Qatar Land, 3 миллиона Al-Shaheen и Khafji, а также 2 миллиона Basrah Medium, Tupi и Sapi и 2 миллиона West Texas Intermediate.

Поставки нефти для ближневосточного и бразильского рынков запланированы на декабрь, а WTI ожидается в январе. Среди участников сделки — Totsa, BP, Gunvor, Aramco Trading, Repsol, Petrobras, Eni и Vitol. Компания Reliance также продала 1 миллион баррелей нефти Basra Medium греческому заводу, который затем перепродал этот продукт с прибылью.

Компания рассматривает возможность продажи части своих партий. Однако трейдеры предупреждают, что высокие транспортные расходы и снижение цен со стороны производителей могут сделать эту задачу невыгодной.

Индия собралась заменить российскую нефть американской

С 21 января ЕС прекратит принимать топливо, произведенное из российской нефти, если оно было отгружено за 60 дней до этой даты. Европейский рынок составляет около 28% от общего объема экспорта компании Reliance, которой управляет миллиардер Мукеш Амбани.