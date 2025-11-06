Роспатент зарегистрировал четыре товарных знака Chanel

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала четыре товарных знак Chanel, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из базы ведомства, зарегистрированы два товарных знаки Gabrielle Chanel для разных классов международной классификации товаров и услуг, знак Vitalumiere и "Авторизованная точка продаж Chanel".

Заявки были поданы компанией "Шанель САРЛ".

Люксовый бренд Chanel приостановил свою деятельность в РФ в связи с событиями на Украине в марте 2022 года, а к марту 2024 года завершил полный выход, расторгнув договоры аренды и прекратив работу своих бутиков.