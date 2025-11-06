«Газпром» обновил рекорд поставок газа в Китай

«Газпром» 5 ноября обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китайскую Народную Республику (КНР) по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

В публикации подчеркивается, что поставленный объем превысил контрактные обязательства «Газпрома». Кроме того, это уже девятый рекорд «Газпрома» с 1 декабря 2024 года — момента, когда показатели поставок по «Силе Сибири» вышли на максимальный контрактный уровень.

По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, Пекин увеличил поставки российского трубопроводного газа за период с января по сентябрь на 18,9%.

По информации агентства, сумма экспорта российского газа в Китай достигла $7,29 млрд — это самые крупные показатели среди поставщиков газа в страну. На втором месте находится Туркмения с объемом поставок на $6,46 млрд. Далее идут Мьянма ($1,18 млрд), Казахстан (более $854,7 млн) и Узбекистан (примерно $629,8 млн).