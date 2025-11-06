"Почта России" продает имущественный комплекс в Петербурге
АО "Почта России" продает земельный участок площадью 4,5 тыс. кв. м с нежилым одноэтажным зданием на 2,8 тыс. кв. м под реконструкцию рядом с Балтийским вокзалом на набережной Обводного канала в Петербурге.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).
"27 ноября на инновационной ЭТП РАД Lot-online состоятся торги по продаже непрофильного имущества АО "Почта России" - земельного участка 4,5 тыс. кв. м с нежилым одноэтажным зданием 2,8 тыс. кв. м под реконструкцию рядом с Балтийским вокзалом", - сообщили в пресс-службе.
Начальная стоимость лота - 119 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 ноября.
Здание является объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии и отключено от всех коммуникаций. Требуется реконструкция (с сохранением внешнего облика и объемно-планировочных решений). После проведения работ инвестор может использовать здание в качестве офисного, торгово-развлекательного или ресторанного комплекса.
"На протяжении последних лет идет стремительное освоение бывшей промзоны в районе Обводного канала между станциями метро "Фрунзенская" и "Балтийская". Эта территория перестает быть исторической "промкой" и становится современным многофункциональным кластером, где представлено жилье, деловая, гостиничная и развлекательная инфраструктура. <…> Проект может стать логическим и концептуальным дополнением открывшегося в здании Варшавского вокзала пространства "Vokzal 1853". Учитывая ближайшее окружение, это может быть успешный ресторанный или торгово-развлекательный объект. Также можно рассмотреть создание проекта административно-офисного назначения", - отметила руководитель Департамента по работе с корпоративными клиентами РАД Елена Тарасова.