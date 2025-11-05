Вучич заявил о готовности согласиться с решением России по NIS

Президент Сербии Александр Вучич понадеялся на положительный исход в истории с российско-сербской компанией «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Главу государства процитировало РИА Новости.

По его словам, основанием для таких надежд стало то, что Москва работает над этим вопросом и ищет партнера. Как заявил Вучич, он счастлив, что Россия отнеслась к ситуации серьезно. Президент Сербии пообещал, что Белград должен будет согласиться и с Россией, и с теми, с кем она договорится о передаче пакета акций в попавшей под американские санкции NIS.

По данным Bloomberg, в Вашингтоне надеются, что президент Сербии Александр Вучич или убедит «Газпром» продать свою долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии», или передаст это предприятие под контроль Белграда путем национализации.

Сам же Вучич заявил, что не знает, где его страна может брать газ, если не у России. По его словам, у него нет идей по выходу из сложной ситуации.