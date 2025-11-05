Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов

Wildberries и Ozon исполнили рекомендации Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службы (ФАС) - маркетплейсы пересмотрели правила для своих продавцов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Площадки устранили практики, вызвавшие многочисленные жалобы от представителей малого и среднего предпринимательства в ФАС России", - сказано в публикации.

Так, с 1 ноября Wildberries отменил использование индекса остатка товара. Кроме того, устранены изменения в действии механизма "Конструктор тарифов", через который формировался порядок оказания дополнительных услуг. Отказаться от них было невозможно ранее установленного площадкой срока. Также компания разработала изменения оферты, описывающие порядок предоставления услуг в рамках этого механизма.

"Они касаются принятия и отключения опций "Конструктора тарифов", закрепления их юридического статуса и порядка изменений. Теперь условия опций этого механизма приравнены к условиям оферты", - пояснили в службе.

Вместе с этим площадка предоставит продавцам возможность приобретать отдельные услуги по желанию (необходимости выбора соответствующей опции в "Конструкторе тарифов" не будет).

"На основании разовых заявок с 18 ноября продавцы смогут оформить услуги досрочного вывода денежных средств", - добавили в ФАС.

Помимо этого, в первом квартале следующего года маркетплейс намерен добавить услугу "Перераспределение остатков между товарами".

Что касается Ozon, то он изменил правила обработки возвратов товаров, когда отмененные или возвращенные покупателями товары автоматически отправлялись на склады маркетплейса для повторной продажи. Из-за этого у продавцов не было возможности свободно распоряжаться своим товаром. Также предприниматели сталкивались со сложностями при вывозе своего ассортимента со складов.

"Компания сообщила ведомству о восстановлении прежней модели возврата товара. Теперь продавцам не нужно будет отслеживать каждую его отмену и создавать отдельные заявки на вывоз ассортимента. Маркетплейс запустит функцию автовывоза возврата со склада", - говорится в сообщении службы.

Кроме этого, компания предприняла действия для устранения блокировок личных кабинетов пользователей без объяснения причин.

Как подчеркнули в ФАС, исполнение рекомендаций позволит маркетплейсам учитывать ценовую политику малого и среднего предпринимательства и избегать потенциальных нарушений антимонопольного законодательства.