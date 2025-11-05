В Gunvor раскрыли важную деталь сделки по покупке активов «Лукойла»

В случае окончательного утверждения сделки по покупке зарубежных активов «Лукойла» у российского энергогиганта не будет права обратного выкупа при снятии западных санкций. Об этом заявил глава международного энергетического трейдера Gunvor Group Торбьерн Торнквист. Его слова приводит Reuters.

Компания не рассматривает такой вариант, подчеркнул Торнквист.

«Ни в коем случае», — заверил глава энерготрейдера.

Включение пункта о праве обратного выкупа в потенциальную сделку с «Лукойлом» стало бы невыгодно для Gunvor, резюмировал он.

Руководство российского энергогиганта стало активно рассматривать вопрос продажи зарубежных активов после того, как «Лукойл» попал под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании. Западные страны ввели рестрикции против компании во второй половине октября. Санкции распространились в том числе на все дочерние структуры.

Спустя несколько дней после включения компании в ограничительные списки стало известно имя потенциального покупателя зарубежных активов. Им оказался Gunvor, являющийся одним из крупнейших в мире импортеров российского сырья. Торнквист утверждал, что покупка активов «Лукойла» поможет энерготрейдеру укрепить позиции на глобальном рынке. Однако для этого нужно еще получить одобрение регулирующих органов западных стран. Быстрая договоренность «Лукойла» с Gunvor ранее, в частности, вызвала подозрение у финансовых властей США. Отмечалось, что те захотели внимательно изучить историю международного энерготрейдера на предмет возможных связей с Россией.